Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 320,59 +3,94% (21.08.2018, 16:54)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.08.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Itay Michaeli von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse vertritt Analyst Itay Michaeli von der Citigroup in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin eine neutrale Haltung.Nach den Tweets von CEO Elon Musk, insbesondere der "Finanzierung gesichert"-Tweet, müssten sich Investoren der rechtlichen Risiken für Tesla Inc. bewusst sein. Sollte das Geschäft unter Druck stehen könnten die zukünftigen Unternehmensziele in Frage stehen was wiederum auf die mögliche Privatisierung Auswirkungen haben könnte.Rechtliche Risiken (vor allem Sammelklagen) seien real und könnten die Cash-Position von Tesla belasten (vor allem wenn der Börsenrückzug nicht Realität werde). Kreditrisiken seien eine Funktion von Vertrauen. Ohne ein solches könne ein Unternehmen schnell in Bedrängnis kommen. Tesla befinde sich nicht unbedingt in einer solchen Abwärtsspirale. Der aktuelle Sachstand bedinge aber erhöhte Wachsamkeit, so der Analyst Itay Michaeli.Die Aktienanalysten der Citigroup bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "neutral" sowie das Kursziel von 356,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:279,66 Euro +5,90% (21.08.2018, 16:41)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:276,61 Euro +2,92% (21.08.2018, 16:54)