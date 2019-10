Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elon Musk kämpfe seit Jahren, Tesla nachhaltig in die Gewinnzone zu führen. Im letzten Quartal habe Tesla 97.000 Autos verkauft - doch, weil das Gros davon das weniger Roh-Marge abwerfende Model 3 gewesen sei, sei es fraglich, ob unterm Strich Gewinne erzielt worden seien. Jetzt habe sich Marketing-Professor Scott Galloway zu Wort gemeldet. Seine These: Tesla werde nie nachhaltig schwarze Zahlen schreiben und die Firma werde "80 Prozent ihres Wertes" verlieren.Firmen wie Tesla, WeWork oder Lyft würden verschwinden oder deren Aktien dramatisch einbrechen, so die umstrittene Aussage des auch als Firmengründer erfahrenen Professors. Der Shitstorm der Tesla-Fangemeinde habe nicht lange auf sich warten lassen, auf welchen Galloway sarkastisch geantwortet habe: "Ja, ich bin ein Idiot und ich verstehe das Genie von Musk nicht. Ja, Tesla ist ein Tech-, Energy-Play. Doch Tesla hat nicht die Größe und Skalierung, sich in der gut gemanagten, margenarmen Auto-Branche zu behaupten."Zum Vergleich: Tesla (Marktkapitalisierung 42 Milliarden Dollar) verkaufe derzeit pro Quartal knapp 0,1 Millionen Autos, Volkswagen (MK 74 Milliarden Dollar) 1,5 Millionen Autos - und darunter mit dem Taycan, ID 3 oder E-Tron bald auch die ersten reinen Elektroautos im großen Maßstab.Die Tesla-Aktie befindet sich weiterhin unter der 200-Tage-Linie, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:210,40 Euro +0,98% (07.10.2019, 11:21)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:210,00 Euro -0,19% (07.10.2019, 11:33)