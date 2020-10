XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (15.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit dem neuen Model Y könnte Tesla seine Umsätze im wichtigsten Absatzmarkt der Welt um den Faktor 4 steigern, berichte das Nachrichtenportal "electrek" unter Berufung einen chinesischen Experten. Der Elektroautobauer bereite seit neun Monaten etwa die Einführung seines zweiten in der Gigafactory Shanghai produzierten Fahrzeugs vor und habe dazu die Produktionskapazitäten verdoppelt.Die Maklerfirma Tianfeng Securities, die Tesla in China genau verfolge, prognostiziere, dass die Verkäufe von Modell Y 30.000 Einheiten pro Monat erreichen könnten, sobald das Modell in die Massenproduktion gehe, berichte "electrek". Der Gesamtabsatz von Tesla könne im Jahr 2021 880.000 Einheiten erreichen, was einer Steigerung von 76% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Für 2022 hätten die Experten einen Absatz von 1,28 Millionen erwartet.Laut Tianfeng Securities müsste Tesla allerdings den Preis für das Einsteigermodell in China auf 275.000 Yuan, umgerechnet 41.000 Dollar senken. Das sei deutlich weniger als in den USA, wobei der elektrische SUV derzeit nur in zwei Ausführungen angeboten werde. Eine billigere Variante mit Heckantrieb solle bald auf den Markt kommen.Die Tesla-Experten von "electrek" würden die Schätzungen von Tianfeng für etwas zu optimistisch halten, da die Produktion erst in Q1 beginnen werde. Außerdem würden sich die Verkäufe von Model Y und Model 3 etwas kannibalisieren.Die Tesla-Aktie habe den Rücksetzer unter 400 Dollar schnell verkraftet. Mittlerweile sei sie drauf und dran, den Widerstand bei rund 463 Dollar zu überwinden.