XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.031,80 EUR +8,46% (03.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.196,88 USD +13,26% (03.01.2022, 21:53)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Werde 2022 das Jahr des Autonomen Fahrens? Tesla-CEO Elon Musk habe zum Jahreswechsel im Interview mit Podcaster Lex Fridman hinsichtlich des Sprunges von Level 2 auf Level 4 in Aussicht gestellt, dass dies "ziemlich wahrscheinlich" im laufenden Jahr erreicht werde. Komplette Autonomie auf Level 5, welche der Tesla-Chef erstmals im Jahr 2016 in "weniger als zwei Jahren" prognostiziert habe, wäre das allerdings noch nicht.Umstritten sei, dass Tesla primär auf Kameraaugen und nicht ergänzend auf Lidar setze. Professor Markus Lienkamp von der TU München bezweifele etwa gegenüber dem "Aktionär", dass Tesla auf diese Weise über Level 2 hinauskomme. Mercedes-Benz habe vor wenigen Wochen Level 3 erreicht. Volkswagen dürfte ab 2025 in der neuen Limousine Trinity Hardware für Level 4 verbauen.Der "AKTIONÄR Hot Stock Report" habe nun Ende 2021 mit der Volkswagen-Software-Tochter Cariad gesprochen. Der Head of Digital Communications, Fabian Lebersorger habe erklärt: "Für Volkswagen hat die Sicherheit oberste Priorität, weswegen wir auf Sensordiversität beim automatisierten Fahren vertrauen: Neben den Kameras setzen wir in der Entwicklung auch auf Radar, Lidar und HD-Karten." Das stehe in Kontrast zu Elon Musk, der sich in der Vergangenheit skeptisch gegenüber dem Nutzen von HD-Karten geäußert habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.063,00 EUR +11,88% (03.01.2022, 22:03)