Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 355,49 +0,86% (10.08.2018, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (13.08.2018/ac/a/n)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk kündige überraschend an, sein Unternehmen zu einem Preis von 420 USD von der Börse zu nehmen - bei einem Aktienkurs von 370 USD. An den Märkten habe die Nachricht für mächtig Wirbel gesorgt, denn dieser Buyout wäre mit 72 Mrd. USD der Größte, den es je gegeben habe. Der Kurs sei explodiert, anstatt - wie zuvor erwartet - gesunken.Wer solle Elon Musk für den mutmaßlichen Deal das Geld geben? Vor allem vor dem Hintergrund, dass der US-Konzern Quartal um Quartal Milliarden verliere. Für den Buyout müssten womöglich finanzierungswillige Banken mitspielen, die Finanzinvestoren für ihren Aktienkauf Kredit geben würden. Allein: Spätestens seit der Finanzkrise, die vor zehn Jahren ausgebrochen sei, bestehe auch unter sonst risikofreudigen Investoren Vorsicht vor großen schuldenfinanzierten Übernahmen.Unterm Strich bleibe es alles beim Alten: Der Kursfantasie seien keine Grenzen gesetzt. Während die einen glauben würden, dass eine Privatisierung die Expansionspläne von Tesla beschleunige, würden die anderen davon ausgehen, dass der Elektroautobauer deutlich überbewert sei. Für risikobereite Anleger könnte die Tesla-Aktie aber durchaus eine Wette wert sein, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Analyse vom 12.08.2018)