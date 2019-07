Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Stoppe Tesla den Verkauf seiner Autos? "Tesla will stop selling cars once full self-driving is solved, says Elon Musk", so das Branchenportal Electrek in einer sehr zugespitzten Head. Richtig sei: Auf Twitter spiele Elon Musk erneut mit dem Gedanken, dass seine Autos künftig nicht mehr im Wert fallen würden wie bisher, sondern extrem steigen würden. Grund: Sie würden zu Robotertaxis und würden damit enorme Summen verdienen, die das Elektroauto entsprechend wertvoll machen würden. Ein User habe gefragt: "Haben Kunden nur noch eine begrenzte Zeit, einen Tesla zukaufen, da sich die Preise vervielfachen müssten, sobald Du FSD (full self driving) löst?" Antwort von Elon Musk: "Yes". Er stelle klar: Teslas würden noch zu kaufen sein, doch zu deutlich höheren Preisen.Doch diese süßen Aktionär-Träume seien wohl noch fern. Musk selbst weise darauf hin, dass es etwa in Europa noch regulatorische Fragen zu klären gäbe. Ein solcher Preisanstieg eines Produktes wäre beispiellos und wohl nur in einer monopolartigen Umgebung möglich. Es müsste Tesla gelingen, Selbstfahrfunktionen auf die Straße zu bringen, die kein anderer Hersteller anbieten könne. Es sei umstritten wie weit Tesla im Bereich Autonomes Fahren wirklich sei. Einige Experten würden aufgrund vieler gesammelter Erfahrungen Tesla vorne sehen, andere Studien würden mangels verbauten Laserscanner Lidar das Know-how von Tesla nur im Mittelfeld und etwa GM und Google führend sehen. (Analyse vom 08.07.2019)