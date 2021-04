XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

569,50 EUR -1,27% (09.04.2021, 15:30)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

677,22 USD -0,96% (09.04.2021, 15:30)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Weltweit hätten Autobauer seit Monaten ein riesiges Problem: Es gebe zu wenige elektronische Bauteile insbesondere Halbleiter für Sensorik oder Power Management, um ausreichend Fahrzeuge zu fertigen. Doch Tesla scheine mit den knappen Chips kein Problem zu haben.Denn Tesla-CEO Elon Musk habe einen seiner zahlreichen Tweets abgesetzt und damit die Spekulationen der Investoren wieder angeheizt. "Danke an die Tesla-Zulieferer, die uns mit kritischen Teilen versorgt haben!" habe der Tweet vom Donnerstag gelautet.Sicherlich kein kontroverser Tweet. Jedoch einer, der darauf schließen lassen könnte, dass Tesla im ersten Quartal keine Probleme mit mangelnden Halbleitern gehabt haben könnte. Eine denkbare Schlussfolgerung, denn nach einigen Twitter-Eskapaden dürfte Musk wohl begriffen haben, was er auf Twitter dürfe, ohne die Börsenaufsicht SEC aufzuscheuchen.Dass Tesla am 27. April negative Auswirkungen seitens der Lieferkette für das seit wenigen Tagen abgeschlossene Quartal berichte, sei nach diesem Tweet unwahrscheinlicher geworden - und eine Besonderheit. Denn andere US-Autobauer wie General Motors oder Ford hätten schon vor milliardenschweren Auswirkungen gewarnt.Nach den guten Auslieferungszahlen sei der Musk-Tweet eine weitere gute Nachricht für die zuletzt etwas gebeutelten Tesla-Anleger. Zur großen Erholungsrally dürfte die Aktie in dem angespannten Marktumfeld jedoch kurzfristig nicht ansetzen. Nächster großer Impulsgeber würden wohl erst die Q-Zahlen am 27. April.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:570,70 EUR -0,45% (09.04.2021, 15:45)