Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

919,40 EUR +1,69% (10.01.2022, 21:31)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

904,60 EUR -1,58% (10.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.040,2689 USD +1,30% (10.01.2022, 21:17)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erfreulich: Tesla erhalte in seiner neuen Fabrik in Grünheide bei Berlin trotz fehlender abschließender Genehmigung weitere Möglichkeiten für Vorab-Tests. Auf Antrag von Tesla sei die bisherige vorzeitige Zulassung für Funktionstests für 250 Karossen erweitert und verlängert worden, habe die Sprecherin des brandenburgischen Umweltministeriums, Frauke Zelt, am Montag gesagt. Und es gebe noch weitere positive Nachricht.Die Ergebnisse der Erprobungen seien laut Tesla nicht zufriedenstellend gewesen. Deshalb habe das Landesamt für Umwelt dem Antrag für einen Funktionstest mit bis zu 2.000 weiteren Karossen stattgegeben. Tesla dürfe die Autos zur Prüfung bauen, aber nicht verkaufen. Zuvor habe der "Tagesspiegel" darüber berichtet.Tesla-Chef, Elon Musk, habe gehofft, dass die Produktion von Elektroautos in Grünheide schon im vergangenen Jahr starten könne. Doch der Bauantrag sei unter anderem um eine Batteriefabrik erweitert worden, was das Genehmigungsverfahren verlängert habe. Die Prüfung sei nach Angaben des Umweltministeriums in der Schlussphase. Tesla baue in Grünheide das Autowerk über vorzeitige Zulassungen. Umweltverbände würden mit der Ansiedlung negative Folgen für die Umwelt und einen Mangel an Trinkwasser für die Region befürchten. Tesla habe die Bedenken stets zurückgewiesen.Weiter nach vorn gehe es Vielmehr aus Sicht von Analysten für die Aktie: Goldman Sachs habe in einem Ausblick auf die US-Autobranche 2022 den Titel von 1.125 auf 1.200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Demnach hätte die Tesla-Aktie noch rund 15 Prozent Luft nach oben.Klar, die Bewertung von Tesla sei jenseits Gut und Böse und Anleger müssten daher mit Rücksetzern immer wieder rechnen. Dennoch: Wer investiert sei, bleibe in jedem Fall weiter dabei.Die Tesla-Aktie ist eine Halteposition, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link