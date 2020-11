ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (19.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am Donnerstag habe das Papier des US-Elektroautobauers die Aufmerksamkeit erneut auf sich gezogen. Als Spitzenreiter im Auswahlindex NASDAQ 100 habe die Tesla-Aktie erneut rund ein Zehntel an Wert gewonnen. Dass die Aktie im Dezember in den Benchmark-Index S&P 500 aufgenommen werde, habe den Kurs weiter angetrieben.Die Aufnahme von Tesla in den S&P 500 habe durchaus seine Berechtigung. Elon Musk sei ein Manufacturing Guy, was Tesla zum Trendsetter im Elektromobilitäts-Sektor und zum wertvollsten Autobauer weltweit gemacht habe.Die Tesla-Aktie sei mit dem Kurssprung aus der charttechnischen Konsolidierungsformation nach oben ausgebrochen. Der horizontale Widerstand bei 464 USD sei in einem Zug genommen worden. Jetzt sei der Weg bis 500 USD frei. Anleger könnten weiterhin investiert bleiben. Der Stopp sollte bei 295 USD platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:407,55 EUR -0,71% (19.11.2020, 11:53)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:407,50 EUR +4,49% (19.11.2020, 11:37)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:486,64 USD +10,20% (18.11.2020, 22:00)