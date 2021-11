Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk (22.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die erneute Erörterung der Einwände von Kritikern an der Fabrik von Tesla in Grünheide bei Berlin gehe am Montag zu Ende. Damit rücke der Zeitpunkt einer Entscheidung über die Genehmigung für die erste Tesla-Fabrik in Europa durch das Land Brandenburg näher.Erst müsse die Erörterung noch ausgewertet werden. Umweltverbände hätten dem Land nach der Online-Erörterung von über 800 Einwänden im Oktober vorgeworfen, sie sei zu spät bekannt gemacht worden. Daraufhin habe das Landesumweltamt entschieden, das Verfahren zur Sicherheit zu wiederholen.Tesla-Chef Elon Musk wolle, dass die Produktion in Grünheide spätestens im Dezember starte. Bisher baue Tesla über vorzeitige Zulassungen. Umweltschützer und Anwohner hätten in der ersten Erörterung im Internet zum Beispiel davor gewarnt, dass das Trinkwasser in der Region wegen der Fabrik knapp werden könne. Sie hätten negative Folgen für Wald und Tiere befürchtet und das Konzept zum Umgang mit Störfällen angezweifelt. Der E-Autobauer habe die Kritik zurückgewiesen.Zuletzt habe Musk vor allem mit Aktienverkäufen für Aufmerksamkeit gesorgt. Inzwischen habe er hier eine Summe von rund 8,8 Milliarden Dollar erreicht. Am vergangenen Dienstag habe er Papiere im Wert von fast einer Milliarde Dollar abgestoßen, wie aus Mitteilungen an die US-Börsenaufsicht hervorgegangen sei. Zuvor habe er erneut einen Teil seiner Aktienoptionen eingelöst und damit seine Beteiligung aufgestockt. Es sei die dritte solche Transaktion seit Anfang vergangener Woche gewesen, die auf einen Mitte September festgelegten Verkaufsplan zurückgegangen sei. Der Tesla-Chef dürfte sich damit der Halbzeit bei den Aktienverkäufen nähern.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Tesla-Aktie die Gewinne weiter laufen zu lassen! (Analyse vom 22.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link