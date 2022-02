XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

820,90 EUR +2,25% (09.02.2022, 14:30)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

922,00 USD +1,62% (08.02.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Hochbewertete Tech-Aktien habe es zum Jahresbeginn übel erwischt. Auch der Wachstumsmotor der Tesla-Aktie sei abgewürgt worden. Der Kurs sei zwischenzeitlich um ein Drittel abgerutscht. Zuletzt habe sich das Papier allerdings wieder gefangen. Damit die Aktie des Elektromobilitätspioniers nun wieder aufs Gas drücken könne, müssten folgende Marken geknackt werden.Nach einem tiefroten Monat stabilisiere sich der Kurs auf Höhe des Dezember-Tiefs um 900 USD. Die Tesla-Aktie kämpfe nun wie auch im Dezember 2021 mit der 935-USD-Marke. Werde sie überwunden, dürfte das ausgelöste Kaufsignal den Kurs schnell an die psychologisch wichtige 1.000-USD-Marke bringen. Gleich dahinter stehe die 50-Tage-Linie bei 1.007 Dollar parat.Den Startschuss hierfür könnte nun der MACD-Indikator geben. Mit einem frischen Kaufsignal komme nun auch von ihm grünes Licht für eine Aufwärtsbewegung. Der Stochastik-Indikator habe bereits Ende Januar ein Kaufsignal generiert. Wichtig sei, dass die Aktie die langfristige Aufwärtstrendlinie bei 880 USD nicht unterschreite. Die nächste markante Untrstützung läge dann erst am April-Hoch bei 780 USD.Die Lage bei der Tesla-Aktie entspanne sich gerade. Allerdings müsse der aktuelle Widerstand erst überwunden werden, um die Bullen wieder aus der Reserve zu locken. Für den "Aktionär" gehöre die Tesla-Aktie auf die Watchlist, so Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:820,50 EUR +1,60% (09.02.2022, 14:52)