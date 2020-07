Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.592,33 USD +1,53% (22.07.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (23.07.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), erhöht aber das Kursziel von 500 auf 600 USD.Die Gewinne des Elektroautobauers schienen sich zu stabilisieren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der deutliche Rückgang der Produktion sei der vorübergehenden Schließung des Werkes in Fremont geschuldet. Dass die Produktionszahlen deutlich geringer eingebrochen seien als bei anderen Automobilherstellern dürfte auf das Hochfahren der Produktion im neuen Werk in Shanghai zurückzuführen sein. Schwope gehe derzeit davon aus, dass Autoproduktion und -Absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 branchenweit global um 15 bis 25% einbrechen würden. Tesla hingegen könnte seiner Meinung nach die Auslieferungen gegen den Trend um rund 20 bis 35% auf ca. 440.000 bis 500.000 Fahrzeuge (2019: 367.700) steigern. Auch die Kaufzurückhaltung dürfte bei Tesla-Käufern geringer ausfallen als bei den Kunden konventioneller Automobilhersteller. Schwope sehe Tesla mittelfristig als Gewinner der Coronavirus-Krise. Die Zukunfts-, respektive Gegenwartstechnologien "Elektromobilität" und "Autonomes Fahren" dürften als Symbol für den Aufbruch in die Post-Corona-Ära deutlichen Auftrieb bekommen. Tesla könne zwar auf Jahressicht schwarze Zahlen schreiben, aber laut Schwope sei das Unternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 295 Mrd. USD deutlich zu hoch bewertet, denn er sei der Meinung, dass der US-Elektroautohersteller nicht mehr wert sei als sämtliche anderen Autobauer Europas und Amerikas zusammen: Daimler, BMW, Volkswagen, Renault, FIAT Chrysler, PSA, Ford und General Motors!!!Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erwartet Rückschläge für die Tesla-Aktie und bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für das Wertpapier; hebt aber zugleich das Kursziel für dieses von 500 auf 600 USD. (Analyse vom 23.07.2020)