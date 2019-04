ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die gestern Abend veröffentlichten Quartalszahlen von Tesla seien unschön ausgefallen. Der Verlust habe 700 Mio. USD betragen. Ausgelieferte Fahrzeuge hätten sich auf 63.000 belaufen, während mehr als 70.000 erwartet worden seien. Das liege an den Produktionsschwierigkeiten bzw. Problemen mit der Auslieferung des Model 3. Nichtsdestotrotz halte Tesla an den Zielen fest. Man sei weiterhin zuversichtlich, dass wenn die Gigafactory in Shanghai aufgebaut sei und unter Volldampf laufe, werde man die Jahresziele noch erreichen können.In erster Reaktion auf die Zahlen habe die Tesla-Aktie 1% verloren. Dann habe sich das Ganze beruhigt und die Tesla-Aktie habe plötzlich mit plus 1% notiert. Der Aktienprofi verweise auf die wichtige Unterstützung bei 250 USD. Wenn es keine guten Nachrichten gebe, könnten die Bären ein bisschen stärker versuchen, auf die Tesla-Aktie draufzuhauen. Es ist schon das eine oder andere Negative in der Tesla-Aktie mit eingepreist gewesen und deswegen ist die verhaltene Reaktion auf die Zahlen durchaus nachvollziehbar, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.04.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:231,45 EUR -1,68% (25.04.2019, 11:19)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:231,40 EUR -0,17% (25.04.2019, 11:35)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:258,66 USD -1,99% (24.04.2019, 23:32)