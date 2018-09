Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (18.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von David Vagenknecht vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":David Vagenknecht von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Ende August habe der AKTIONÄR über eine mögliche Investition aus Saudi-Arabien in den Tesla-Konkurrenten Lucid Motors berichtet. Jetzt stehe der Deal fest: Mehr als eine Milliarde Dollar investiere der saudi-arabische Staatsfonds PIF (Saudi Arabia's Public Investment Fund) in das Elektroauto-Startup. Die Investition verstärke noch die Unsicherheit um Tesla Motors.Die Entscheidung der Saudis mache den Weg für Elon Musk nicht einfacher. Unmittelbar nach der Bekanntgabe des Deals mit Lucid sei die Tesla-Aktie um 2,2 Prozent gerutscht. Allerdings sei der Kursrückfall auch den Auslieferungsverzögerungen geschuldet.Nichtsdestotrotz könne Tesla bald mit einem neuen Rivalen rechnen. Dank der Finanzierung könne Lucid Motors den Sedan Lucid Air im Jahr 2020 präsentieren. Das Elektroauto solle mit 400 PS kommen. Die Batterie sorge für eine Reichweite von 240 Meilen. Damit toppe der Wagen die Reichweite von Tesla Model 3 um etwa 15 Meilen - für eine High-End-Version werde man über 100.000 Dollar zahlen.Die Tesla-Aktie dagegen bleibt ein heißes Eisen, so David Vagenknecht von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:254,00 Euro +1,24% (18.09.2018, 13:01)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:253,27 Euro +0,36% (18.09.2018, 13:12)