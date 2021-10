ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns eile derzeit von einem Rekordhoch zum nächsten. Kein Wunder, denn operativ laufe es für Tesla bestens. Nach den soliden Quartalszahlen komme v.a. die Bestellung des US-Autovermieters Hertz von 100.000 Tesla-Fahrzeugen bei den Anlegern gut an. Diese Entwicklung überrasche umso mehr, da vor einigen Monaten die Tesla-Aktie noch an Fantasie zu verlieren schien. Noch im Juni habe sich der Titel mitten in der Konsolidierungsphase befunden und habe ein Drittel seines Börsenwertes verloren. Investierte Anleger sollten ihre Gewinne weiterhin laufen lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:964,00 EUR +4,57% (29.10.2021, 22:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:943,90 EUR +3,17% (29.10.2021, 17:35)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.114,00 USD +3,43% (28.10.2021, 22:00)