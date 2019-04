Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.04.2019/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) und senkt das Kursziel von 250 auf 230 USD.Die Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2019 seien erschreckend schwach und deutlich niedriger ausgefallen als noch im vierten Quartal 2018, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Von den Modellen S und X sei sogar nur die Hälfte der in den vergangenen Quartalen üblichen Stückzahl an den Mann gebracht worden. Pünktlich - kurz vor Veröffentlichung der Quartalszahlen - habe CEO Elon Musk in gewohnter Manier versucht, von Problemen bei Tesla abzulenken, indem er bereits für das nächste Jahr autonom fahrende "Robotaxis" angekündigt habe. Das Hin und Her der letzten Monate um die Tesla-Läden und den (Online-) Verkauf des Model 3 irritiere die Marktteilnehmer. Der US-Konzern müsse noch beweisen, dass er nachhaltig Geld verdienen könne, und dass die Fahrzeuge qualitativ hochwertig seien. Spätestens 2020 dürfte sich entscheiden, ob das Geschäftsmodell Tesla funktioniere und der kalifornische Autobauer mittelfristig Gewinne erzielen könne, oder ob er frisches Geld oder einen Partner brauche. Schwope rechne nicht vor 2020 mit schwarzen Zahlen beim Jahresergebnis.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, reduziert das Kursziel von 250 auf 230 USD und bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie. (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Tesla Inc.: Keine vorhanden.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:231,45 EUR -1,68% (25.04.2019, 11:19)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:231,40 EUR -0,17% (25.04.2019, 11:35)