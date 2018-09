Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 269,38 -12,40% (28.09.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.09.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die US-Börsenaufsicht SEC dränge seit Donnerstag auf ein Beschäftigungsverbot von Elon Musk als Unternehmensführer. Die Börsenaufsicht scheine Ernst zu machen. Die Tage von Elon Musk als CEO könnten gezählt sein. War Musk jahrelang das Zugpferd für den Autobauer, so sei er seit einigen Monaten mehr und mehr zur Belastung für das Unternehmen geworden. Möglicherweise sei er der beste Chief Marketing Officer für den Konzern. Und Tesla wäre mit einem anderen, starken CEO besser aufgestellt.Infolge einer Ablösung rechne Schwope mit dem Bekanntwerden weitreichenderer Probleme bei Tesla. Schwierigkeiten in der Produktion des Model 3 sollten ebenso wenig überraschen wie der Bedarf an frischem Kapital im kommenden Jahr. Von ursprünglich geplanten 500.000 Fahrzeugen im Jahr 2018 dürfte Tesla nach Ansicht des Analysten lediglich 220.000 bis 270.000 Einheiten schaffen. Zudem müsse Tesla erst noch beweisen, dass er mit dem Model 3 auch tatsächlich Geld verdienen könne, und dass das Auto qualitativ hochwertig sei. Schwope erwarte, dass Tesla sowohl in diesem Jahr als auch im Jahr 2019 noch rote Zahlen schreiben werde. Ein Schnitt und Neuanfang bei Tesla dürfte dem Unternehmen gut tun, da ein neuer CEO etliche Probleme aufdecken, angehen und beheben könnte, die der Visionär Musk verdrängt habe.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt sein "verkaufen"-Rating für die Tesla-Aktie. Das Kursziel werde von USD 230,00 auf USD 220,00 gesenkt. (Analyse vom 28.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:232,63 Euro -11,82% (28.09.2018, 13:52)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:233,75 Euro -11,43% (28.09.2018, 14:08)