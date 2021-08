ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (16.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie sei mit roten Vorzeichen in die neue Handelswoche gestartet. Der Grund hierfür sei eine formelle Untersuchung des Autopilot-Systems von Tesla durch die "National Highway Traffic Safety Administration" (NHTSA) . Dies gehe aus Dokumenten der US-Verkehrssicherheitsbehörde hervor, die am Montag auf der Website veröffentlicht worden seien.Nach einer Reihe von Kollisionen mit geparkten Fahrzeugen soll Teslas Assistenzsystem für automatisiertes Fahren kontrolliert werden. Die Untersuchung betreffe laut Bloomberg rund 765.000 Tesla-Fahrzeuge der Modelle Y, X, S und 3 aus den Jahren 2014 bis 2021. Die US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit habe bekanntgegeben, dass sie seit 2018 elf Unfälle oder Brände mit 17 Verletzten und einem Todesopfer identifiziert habe.Die Tesla-Aktie sei am Montag im US-Handel unter Druck geraten und habe zuletzt knapp 5% nachgegeben. Für Tesla sei der Ausgang der Überprüfung von großer Bedeutung, denn der Elektroautobauer erhoffe sich durch die Autopilot-Funktionen im Rahmen eines neuen Abo-Modells hohe zusätzliche Einnahmen. Charttechnisch sei die Tesla-Aktie nun unter die 700-USD-Marke gerutscht. Damit seien die jüngsten Hoffnungen auf einen Ausbruch nach oben vorerst vom Tisch. "Der Aktionär" sei allerdings weiterhin überzeugt von Tesla. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:577,00 EUR -5,10% (16.08.2021, 16:32)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:577,80 EUR -5,03% (16.08.2021, 16:14)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:682,72 USD -4,80% (16.08.2021, 16:17)