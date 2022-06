XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

697,60 EUR +1,23% (09.06.2022, 14:02)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

725,60 USD +1,25% (09.06.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Perspektiven für den US-Elektroautobauer seien nach Ansicht der Schweizer Großbank UBS so gut wie nie zuvor. Zugleich habe Tesla im Einklang mit anderen Technologieaktien schwer gelitten, habe Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Daher sehe er nun wieder eine gute Einstiegschance für Anleger."Es ist Zeit, risikofreudiger zu werden", habe er die Investoren ermuntert und die Tesla-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel habe der Analyst auf 1.100 USD belassen, womit er aktuell ein Kurspotenzial von etwas mehr als 50% sehe.Die Tesla-Aktie könne vorbörslich deutlich zulegen. Zuletzt habe die 700-USD-Marke erfolgreich verteidigt werden können. Tesla bleibe einer der Lieblinge der Wall Street. Kehre das Vertrauen in die Tech-Werte zurück, werde Tesla wieder gespielt werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:696,30 EUR +2,88% (09.06.2022, 14:17)