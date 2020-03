Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Den Auswirkungen des Coronavirus entkomme keiner. In Europa und den USA werde ein 80%-iger Absatzrückgang bei Elektroautos erwartet. Inmitten der großen Krise gebe es aber auch einige Lichtblicke für Tesla. So laufe die im chinesischen Shanghai gestoppte Tesla-Fabrik lokalen Quellen zufolge nun wieder an und ermögliche eine wöchentliche Produktionskapazität von 2.000 bis 3.000 Fahrzeugen. Noch mitten im Shutdown befindet sich hingegen das US-Werk in Nevada. Elon Musk wolle es "so bald wie möglich" wieder hochfahren, doch noch wüte in den USA das Coronavirus.Angesichts der harten Gegenwart mache ein Auto der Zukunft etwas Hoffnung. Neue Reservierungshochrechnungen für den Cybertruck, der ab 2021/2022 zu den Kunden rollen solle, würden zeigen, dass 76% der Pre-Orders aus dem Heimatmarkt, 10% aus Kanada und immerhin noch 3% aus Australien kämen. Relativ vorsichtig würden deutsche Kunden angesichts des wilden, futuristischen Designs agieren: Nur 1% der mittlerweile 450.000 bis 500.000 Gesamtreservierungen kämen aus Deutschland.Die Krise für die Autobranche sei tiefgreifend. Trotz moderner Elektroautos werde sich dem auch Tesla nicht entziehen können. Trader würden hier eine schöne Spielwiese finden. Vorsichtige Anleger sollten Details zu den finanziellen Auswirkungen auf Tesla abwarten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:464,20 EUR +0,47% (30.03.2020, 11:55)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:467,00 EUR +2,94% (30.03.2020, 11:41)