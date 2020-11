ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer biete seit einigen Tagen eine Beta-Version für seine Selbstfahr-Option an. Das Feature sei keineswegs billig (aktuell: 8.000 USD) und offenbar auch nicht ganz ungefährlich, wie einige Testberichte zeigen würden. An der Börse würden sich die Anleger dennoch erfreut zeigen und die Tesla-Aktie steige. Das Papier kratze damit wieder an der 400-USD-Marke Dollar.Vor rund eineinhalb Wochen habe Tesla-Chef Elon Musk für einen ausgesuchten Kundenkreis einen Beta-Test seiner Selbstfahr-Software angekündigt. In der Praxis habe die Beta-Software bei den Testern in einigen Fällen neben einem Euphorieschub auch für einen schlagartig höheren Puls gesorgt. Auf Twitter und YouTube würden Fahrer jedenfalls von Problemen der Software berichten, Hindernisse zu erkennen oder Kurven flüssig zu fahren. Auch seiuen Fahrzeuge offenbar ohne triftigen Grund auf Kreuzungen stehengeblieben.Teslas Beta-Software deute in die richtige Richtung, benötige aber offenbar noch etwas Finetuning, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)