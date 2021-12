NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem Ausbruch aus einer breitgefassten Schiebezone habe die Tesla-Aktie nochmals einen Gang höher geschaltet. Die letzten Verlaufshochs bei 1.202/1.172 USD seien allerdings unterhalb des Rekordstandes von Anfang November bei 1.243 USD verblieben. Damit habe auch die am 8. November gerissene Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 1.240 USD) weiterhin Bestand. Die Gap-Analyse sowie die tieferen Hochpunkte würden also für kurzfristige Warnsignale sorgen. Per Saldo sollte der Autotitel somit zumindest in eine Verschnaufpause übergegangen sein. In eine Topbildung schlage die jüngste Kursentwicklung um, wenn die Kreuzunterstützung aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 1.002 USD) und dem Korrekturtief von Mitte November bei 979 USD unterschritten werde. Aus charttechnischer Sicht würde eine negative Weichenstellung ein Doppeltop mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von gut 200 USD entstehen lassen. Entsprechend würden dann auch die alten Ausbruchsmarken bei rund 900 USD im "Feuer stehen". Um das Damoklesschwert einer oberen Umkehr abzuwenden, müsste die Tesla-Aktie dagegen die o. g. historischen Hochs überspringen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:878,20 EUR -1,24% (10.12.2021, 08:50)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:918,10 EUR -0,58% (09.12.2021, 17:38)