Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (10.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die zuletzt unter Druck geratene Tesla-Aktie habe am Dienstag ein starkes Comeback gefeiert. Für das Papier sei um rund 20% nach oben gegangen. Wie gehe es mit der Aktie weiter?Noch im Januar sei die Tesla-Aktie auf ein Rekordhoch von 900 USD geklettert. Vergangenen Freitag habe das Papier dann "nur" noch bei 540 USD notiert. Damit habe der Elektroauto-Pionier binnen zwei Monaten rund 350 Mrd. USD an Börsenwert eingebüßt.Ende Januar habe Elon Musk mit den Geschäftszahlen die Anleger enttäuscht. Zwar habe Tesla sein sechstes Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft und erstmals ein ganzes Kalenderjahr mit Gewinn abgeschlossen, doch den erfolgsverwöhnten Tesla-Anlegern habe dies nicht gereicht. Seitdem sei die Luft raus gewesen. Hinzu gekommen sei die Tatsache, dass zuletzt viele Investoren v.a. bei den stark gelaufenen Tech-Aktien Kasse gemacht hätten.Die Kursverluste habe ARK Invest-Gründerin Cathie Wood zur Kenntnis genommen, mehr aber auch nicht. An ihrer positiven Einschätzung zu Tesla halte sie fest. Wood kaufe weiterhin Tesla-Aktien auf, berichte CNBC unter Berufung auf ein Interview mit Bob Pisani. "Unser Vertrauen in Tesla ist gewachsen, als wir recherchiert haben was Ride-Sharing potenziell hinzufügen könnte. Es könnte die Risiken deutlich begrenzen, es ist ein viel profitableres Geschäft als Elektrofahrzeuge," habe Wood im Interview mit Pisani gesagt.