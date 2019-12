Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.12.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Stuart Pearson von BNP Paribas:Laut einer Aktienanalyse äußert Stuart Pearson, Analyst von BNP Paribas, in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Tesla Inc. erschließen sich mit neuen Produkten neue Märkte. Das Unternehmen stehe kurz davor, sich selbst mit ausreichend Cash zu versorgen.Die Analysten von BNP Paribas halten die Sorgen der Bären hinsichtlich einer Nachfragesättigung für unangebracht. Die meisten Anleger würden das Potenzial der lukrativen Automärkte in Großbritannien und Deutschland unterschätzen.Im Zuge einer Anhebung der langfristigen EPS-Projektionen passt Analyst Stuart Pearson das Kursziel für die Tesla-Aktie von 300,00 auf 400,00 USD nach oben an.Die Analysten von BNP Paribas bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "outperform".Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:313,45 Euro +2,18% (10.12.2019, 17:18)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:313,00 Euro +2,04% (10.12.2019, 17:26)