Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Q1-Zahlen hätten weit unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Vor allem der Verlust pro Aktie sei deutlich höher ausgefallen als von vielen Experten vorhergesagt. Statt einem Minus von 1,33 Dollar pro Aktie habe Tesla ein Minus von 2,90 Dollar je Aktie vorgelegt. Im Verlauf des US-Handels am Donnerstag sei die Aktie auf Tauchstation gegangen.Elon Musk stelle seine Aktionäre und Fans in schöner Regelmäßigkeit auf eine harte Probe. Nach den schwachen Zulassungszahlen vor wenigen Wochen seien am Mittwoch sehr schwache Zahlen für das erste Quartal gefolgt. Der Umsatz habe leicht unter den Erwartungen gelegen. Der Verlust je Aktie sei mit 2,90 Dollar je Aktie weitaus höher gewesen als im Vorfeld von den Analysten erwartet (minus 1,33 Dollar je Aktie).Im Anschluss an die Zahlen habe die DZ BANK das Kursziel für die Tesla-Aktie von 255 Dollar auf 220 Dollar nach unten geschraubt.Das größte Problem von Tesla: Zwar sei die Nachfrage nach dem Model 3 nach wie vor hoch, doch hätten sich zugleich die Auslieferungen der älteren Modelle S und X halbiert. Das werfe die Frage auf, wie sich die Zahlen in Zukunft entwickeln würden? Werde das Flaggschiff Model S zum Ladenhüter?Fakt sei: Das Tesla-Papier sei schon in den letzten Wochen in einem freundlichen Gesamtmarkt nicht vom Fleck gekommen. Anleger hätten wohl ein derart schlechtes Abschneiden bei den Zahlen bereits erwartet und eingepreist.