Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

182,08 Euro -0,32% (07.06.2019, 17:37)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 208,84 +1,40% (07.06.2019, 17:37)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Eigentlich hätten beim US-Konzern aktuell die Bären die Oberhand. Nach massiven Kursverlusten habe jedoch in den vergangenen Tagen immerhin eine deutliche Gegenbewegung eingesetzt. Nun komme mitten in Zeiten des Handelskonflikts auch noch völlig überraschend aus China eine Meldung, die Tesla helfen könnte. Ein neues Gesetz solle den Absatz von Elektroautos ankurbeln.Eigentlich habe die chinesische Regierung die Zahl der Nummernschilder, die vergeben würden, streng begrenzt, um die Luftverschmutzung einzudämmen. Die Folge: 3 Mio. Menschen würden allein in Peking darauf warten, endlich mit einem Neuwagen auf die Straßen zu dürfen. Die Beschränkung des Kennzeichenkontingents gelte allerdings nicht mehr für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb. Wer sich also im Reich der Mitte ein Elektroauto kaufe, bekomme künftig sofort ein Nummernschild. Zudem fahre die Regierung die Subventionierung heimischer Elektroautos zurück.Es gebe also für Autokäufer in China gleich zwei Entwicklungen, die für einen Tesla-Kauf sprechen könnten. Damit seien aber natürlich nicht alle Probleme aus der Welt. Und die Short-Quote bei der Tesla-Aktie sei weiterhin hoch.Tesla stecke in diesen Tagen in der womöglich schlimmsten Krise seit seiner Gründung.Ein Einstieg dränge sich derzeit nicht auf, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:184,18 Euro -1,00% (07.06.2019, 17:21)