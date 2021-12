Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (30.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Elektro-Autobauer Tesla rufe in den USA knapp eine halbe Million Wagen wegen möglicherweise sicherheitsgefährdender Mängel zurück. Betroffen seien dabei alle Autos der Reihe "Model 3", die 2017 bis 2020 gebaut worden seien.Angaben auf der Internetseite der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA zufolge handle es sich um 356.000 Fahrzeuge. Hinzu kämen laut den auf den 21. Dezember datierten Angaben 119.000 Autos des "Model S" aus den Jahren 2014 bis 2021 wegen der Gefahr einer sich unerwartet öffnenden Motorhaube, sofern ein Verriegelungsmechanismus gelöst würde. Dies könne "die Sicht des Fahrers behindern und die Unfallgefahr erhöhen." Am Donnerstag hätten zuvor mehrere Medien über die Rückrufe berichtet.Die Zahl der nun zurückgerufenen Autos entspreche in etwa der Anzahl aller weltweit im Jahr 2020 von Tesla ausgelieferter Wagen. Tesla habe zuletzt satte Gewinne in Milliardenhöhe eingefahren und auch den Umsatz kräftig steigen lassen. Der Konzern von Starunternehmer Elon Musk baue gerade in Grünheide bei Berlin seine erste europäische Fabrik.Hier habe Tesla zuletzt eine wichtige Hürde aus dem Weg geräumt. Tesla habe nach Angaben der Brandenburger Landesregierung die noch fehlenden Dokumente für das Genehmigungsverfahren eingereicht.Die Aktie von Tesla habe auf die Rückrufaktion zunächst mit einem Minus von gut einem Prozent reagiert, zuletzt habe sich das Papier aber bereits wieder erholen können. Derzeit notiere die Aktie 0,4 Prozent im Minus bei 1.082,29 Dollar. Die nächsten Widerstände würden im Bereich von 1.157 Dollar warten.Investierte Anleger bleiben dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 30.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link