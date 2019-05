Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk wolle mit seiner großen Flotte an Robo-Taxis künftig bei Fans und Aktionären fleißig Pluspunkte sammeln. Der Plan: Spätestens 2020 sollten selbst fahrende Taxen von Tesla an den Start gehen.Selbst fahrende Taxis als neues globales Geschäft, eine Art Uber also? So ähnlich. "Tesla Network" habe Elon Musk sein neues Baby getauft.Solle heißen: Bevor die Besitzer ihre Tesla-Flitzer in der Garage stehen lassen würden, sollten sie doch lieber für sie selbst und für Tesla Geld verdienen. Und zwar im selbst fahrenden Roboter-Taxi-Modus. Damit sollten sie dann Menschen von A nach B chauffieren. Die Einnahmen? Würden geteilt: Die Tesla-Besitzer würden 70 Prozent der "Taxi-Gebühren" bekommen, Tesla die restlichen 30 Prozent. Genial oder doch völlig irre?Das Geniale an Musks neuer Idee: Die Investitionen für Tesla neue Robo-Taxi-Flotte würden im Prinzip die Tesla-Besitzer selbst gestemmt werden. Nur, werde sich Musks Idee in dieser Art und Weise verwirklichen lassen?Dass die Tesla-Aktie dringend neue positive Treiber brauche, sei unumstritten. Der Autotitel sei in den letzten Wochen trotz der guten Verfassung des Gesamtmarktes unter die Räder gekommen. Die Ursache: "Die ertragreichen Model S und X werden vom Model 3 kannibalisiert werden. Seine Produktion ist immer noch zu teuer und mit scheinbar hohen Nacharbeitskosten belastet Ausserdem eröffnet Musk fast jeden Tag "Nebenkriegsschauplätze", die seine Glaubwürdigkeit immer weiter reduzieren", sage Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR. Erst mit der Bekanntgabe der Kapitalerhöhung am Donnerstag seien die Käufer zurückgekommen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät, die Tesla-Aktie auf die Watchlist zu setzen! (Analyse vom 03.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:221,80 Euro +3,23% (03.05.2019, 14:10)