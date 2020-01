Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

519,00 EUR +1,15% (23.01.2020, 08:56)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

569,56 USD +4,09% (22.01.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Rekordrally der Tesla-Aktie habe auch am Mittwoch kein Ende gefunden. Der US-Elektroautobauer sei mit einem Kurs von mehr als 580 USD erstmals in seiner knapp zehnjährigen Börsengeschichte mehr als 100 Mrd. USD wert gewesen. Zum Handelsende habe das Papier aber etwas Federn lassen müssen. Am Ende sei die Tesla-Aktie mit einem Plus von 4,1% auf 569,56 USD aus dem Handel gegangen.Für gute Stimmung habe am Mittwoch ein Analystenkommentar gesorgt: Die Experten des Analysehauses Wedbush hätten ihre Zielmarke für die Tesla-Aktie deutlich von 370 auf nun 550 USD angehoben. Am Vortag habe der Analyst Pierre Ferragu von New Street Research mit Blick auf die kommenden Jahre sogar einen Tesla-Kurs von bis zu 1.700 USD für möglich gehalten - allerdings nur im denkbar besten aller möglichen Szenarien.Auch wenn der Chart mittlerweile schon extrem steil nach oben zeige und die Bewertung sicher kein Schnäppchen mehr sei, das Sentiment spreche derzeit für die Tesla-Aktie. Investierte Anler sollten deswegen Gewinne laufen lassen und Stopp sukzessive nachziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:534,60 EUR +9,10% (22.01.2020, 17:35)