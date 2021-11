Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk (10.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Autotitel sei am Dienstag unter die Räder gekommen. Am Ende des US-Handels habe ein Minus von 12 Prozent gestanden. Dennoch würden viele Analysten bullish bleiben.Über die Gründe des Abverkaufs werde munter spekuliert. Wie CNBC berichtet habe, habe Musk mindestens 92 Millionen seiner Tesla-Aktien an Kreditgeber verpfändet, um sich Barmittel zu leihen. Sprich, Musk wolle möglicherweise einige Aktien verkaufen, um seine Schulden zu tilgen.Das sei aber nicht der einzige Grund gewesen, der für lange Gesichter am Börsenparkett gesorgt habe. Elon Musks Bruder Kimbal habe am 5. November 88.500 Tesla-Aktien veräußert - just einen Tag nachdem die Aktie ein neues Hoch erreicht habe und einen Tag, bevor Elon Musk per Twitter über einen möglichen Anteilsverkauf habe abstimmen lassen.Trotz der jüngsten Insider-Verkäufe habe Jefferies am Montag das Kursziel für Tesla-Aktien von 950 auf 1.400 Dollar angehoben. New Street Research-Analyst Pierre Ferragu habe Tesla in einem CNBC-Interview in den höchsten Tönen gelobt. Der Elektroauto-Pionier sei dem Rest der Industrie um knapp zehn Jahres voraus, so Ferragu.Man sollte trotz der jüngsten Kursverluste nicht vergessen, dass die Tesla-Aktie 2021 um fast 50 Prozent gestiegen sei. Verglichen mit dem Vorjahr habe sich der Titel mehr als verdoppelt.Was auch immer die Gründe für Musks Verkaufsabsichten sein mögen: Die Diskussion darum habe die Rekordjagd der Tesla-Aktie abgewürgt. Mit einem Minus von rund 14 Prozent seit Wochenbeginn habe das Papier die schwächste 2-Tages-Performance seit März verzeichnet.Angesichts der letzten Kursgewinne sei eine größere Korrektur allerdings auch nicht ungewöhnlich, sondern helfe, die überkaufte Situation zu entspannen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten. (Analyse vom 10.11.2021)