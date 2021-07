NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

657,62 USD +2,21% (26.07.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (27.07.2021/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), erhöht aber das Kursziel von 260 auf 290 USD.Der US-Konzern habe trotz Corona-Krise, Chipmangel und Überlastung der Häfen überraschend starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, die insbesondere bei den Ergebnisgrößen deutlich über den Markterwartungen gelegen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei hätten die Erträge aus dem Emissionsrechte-Handel sogar abgenommen, so dass Tesla deutliche Gewinne mit dem Autoverkauf eingefahren habe, obwohl die Auslieferungszahlen der vermeintlich margenstarken Modelle S und X relativ gering gewesen seien. Nichtsdestotrotz nehme der Druck der etablierten Autobauer auf Tesla stark zu. Jüngst hätten Volkswagen und Daimler ihre Elektrostrategien deutlich beschleunigt. Bereits 2022 könnte Volkswagen bzgl. der Verkaufszahlen von Elektroautos auf Augenhöhe mit Tesla liegen. Auch wenn Tesla im laufenden Jahr bei den Auslieferungen um mehr als 50% zulegen könnte, halte Schwope ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 50% über mehrere Jahre für unrealistisch. Der Produktionsstart in Brandenburg und Texas möge zwar offiziell noch in diesem Jahr erfolgen, aber nennenswerte Stückzahlen dürften die neuen Werke erst 2022 verlassen. Tesla sei zwar Avantgardist mit deutlichem technologischen Vorsprung im Bereich der disruptiven Elektromobilität, allerdings sehe Schwope den US-Konzern bei der zweiten Disruptionsstufe - dem Autonomen Fahren - keineswegs enteilt. Hier dürften Waymo und Cruise ein ganzes Stück weiter sein. Auch wenn Tesla bei den Ergebnisgrößen positiv überrascht habe, erachte er die Bewertung der Aktie nach wie vor als zu hoch.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie mit dem neuen Kursziel von 290 USD (alt: 260 USD). (Analyse vom 27.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Tesla Inc.": Keine vorhanden.Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:568,00 EUR +1,90% (27.07.2021, 09:59)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:567,70 EUR +1,90% (27.07.2021, 09:46)