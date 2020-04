XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (14.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Tesla-Rebound setze sich fort - und wie! Das Papier gewinne aktuell knapp 20 Prozent. Den einen großen Grund für die Rally gebe es nicht. Doch es gebe mehrere Entwicklungen, die den Anlegern Freude machen würden.So habe Credit Suisse sein Kursziel für Tesla von 470 auf nun mehr 580 Dollar nachgezogen. Relevanter für den Kursverlauf seien neue Drohnen-Videos aus China, die die gewaltige Expansion der Model-3-Fabrik zeigen würden, die künftig auch das Model Y bauen solle.Auch verstärke sich die Hoffnung, dass Tesla die Autokrise - 40 Prozent Absatzminus der Branche werde 2020 erwartet - relativ gut überstehen könnte. So habe Venso Automotive 200 Konsumenten in UK befragt, ob sie sich nach dem Ende der Corona-Krise ein Elektroauto würden kaufen wollen. Die Überraschung: 62 Prozent seien bereit dazu, 17 Prozent hätten sogar schon den festen Entschluss gefasst, auf den Batterieantrieb umzusteigen.Zudem habe Elon Musk signalisiert, dass es noch 2020 ein Update für die künftige Robotertaxi-Funktion geben könnte.Noch seien nicht alle Probleme gelöst. Zur Erinnerung: Seit drei Wochen sei das Hauptwerk in Fremont heruntergefahren. Laut der neuen internen Einschätzung erwarte man ein Wiederhochfahren der Produktion erst ab 4. Mai. Doch die Aktie feiert bereits das Ende des Lockdowns und generiert ein weiteres Kaufsignal, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:630,20 EUR +20,50% (14.04.2020, 12:48)