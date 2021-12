XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

927,40 EUR +4,13% (23.12.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.067,00 USD +5,76% (23.12.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Für die Tesla-Aktie gehe die rasante Fahrt an der Börse diese Woche munter weiter. Nach positiven Nachrichten zu den Verkäufen von CEO Elon Musk am Mittwoch habe sie sich erneut an die Spitze der NASDAQ geschoben,. Damit stehe der Kurs des Elektroautobauers nicht nur vor mehreren Chartsignalen, sondern pünktlich zu Weihnachten sei Tesla damit wieder im Club der Billionäre.Die Tesla-Aktie sei am Mittwoch um 7,5% auf 1.008,87 gestiegen, womit der Aktienkurs die 1.000-USD-Marke überschritten und die Marktkapitalisierung die Marke von 1 Bio. USD geknackt habe. Nachdem Tesla dieses Niveau im Oktober erstmals überschritten habe, sei sie am 13. Dezember unter diese Marke gefallen, was Teil eines Kursrutsches gewesen sei, der die volatile Aktie zum dritten Mal in diesem Jahr in einen "Bärenmarkt" versetzt habe. Die Aktie werde sich erst 20% über ihrem letzten Tiefststand davon befreien, was laut Dow Jones Market Data einen Aktienkurs von 1.079,93 USD bedeuten würde. Das berichte MarketWatch.Die Kursgewinne seien auf Musks Ankündigung in einem Interview am Dienstag gefolgt, dass er keine Aktien mehr verkaufen wolle. Musk habe versprochen, 10% seines Anteils zu verkaufen, der damals bei ca. 17 Mio. Aktien gelegen habe. Aus den Unterlagen, die bei der Börsenaufsichtsbehörde eingereicht worden seien, gehe hervor, dass Musk etwa 13,5 Mio. Aktien für etwa 14 Mrd. USD verkauft habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:941,90 EUR +5,88% (23.12.2021, 22:26)