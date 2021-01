NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

880,02 USD +7,84% (08.01.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (11.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Rally kenne scheinbar keine Grenzen. Nach dem Aktiensplit im August klettere die sie erstmals über die Marke von 850 USD. In der Spitze seien sogar 884 USD gezahlt worden.Zuletzt habe die Tesla-Aktie auch mit der Aufnahme in den S&P 500-Index viel neuen Zuspruch erhalten. Das rasant steigende Kursniveau könnte dem US-Konzern schon bald wieder ein Dorn im Auge werden. Erst Ende August habe das Unternehmen von Elon Musk einen Aktiensplit im Verhältnis 1:5 durchgeführt, am die seinerzeit über der 2.000-USD-Marke gehandelte Aktie mit neuen Kursen unter 500 USD für Kleinanleger wieder erschwinglicher zu machen.Die Börse bewerte die Zukunft. Der Autobau verändere sich radikal. Im Fokus stehe die Kompetenz in Sachen Software, Autonomes Fahren und Elektromobilität. Und hier sei Tesla den deutschen Autobauern sicherlich um drei bis fünf Jahre voraus! Jedoch: Rechtfertige das einen aktuellen Börsenwert von 834 Mrd. USD? Wohl kaum!Das Momentum spreche allerdings weiter für die Tesla-Aktie. Auf der anderen Seite sollten Anleger im Hinterkopf behalten, dass sie nach dem steilen Anstieg massiv überhitzt sei. Anleger könnten auf diesem Niveau einen Teil der Position glattstellen. Der Stopp sollte auf 600 USD nachgezigen werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:713,00 EUR -0,97% (11.01.2021, 09:55)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:713,80 EUR -0,76% (11.01.2021, 09:40)