Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Überflieger Tesla gelinge erneut eine Überraschung. Während klassische Autobauer im zweiten Quartal coronabedingt teils 25 Prozent geschrumpft seien, lege der US-Elektroautobauer bessere Zahlen vor als befürchtet. Der Umsatz sei im Vorjahresvergleich nur fünf Prozent auf 6,0 Milliarden Dollar zurückgegangen - Analysten seien mit einer Konsensschätzung von 5,5 Milliarden Dollar deutlich vorsichtiger gewesen.Gleichzeitig gelinge das vierte Quartal in Folge ein kleiner Gewinn. In Q4 seien unterm Strich 104 Millionen Dollar übrig geblieben oder 0,50 Dollar je Aktie (Erwartung: 0,24 Dollar). Mehr als Tesla mit dem Verkauf von Autos habe Elon Musk mit dem Höhenflug der Aktie verdient. Nunmehr stehe ihm über Aktien-Optionen ein weiterer Buchgewinn in Höhe von über zwei Milliarden Dollar zu. Den Quartalsgewinn auf ein Jahr gerechnet, liege das KGV aktuell bei über 800.Optimistisch sei der Ausblick des Autobauers: "Wir glauben, wir sind nach der Entwicklung im ersten Halbjahr gut positioniert, für ein erfolgreiches zweites Halbjahr", so Tesla. Man werde jedoch weiterhin die Strukturen effizient halten und die Barmittel managen, um auf "jedes Szenario" vorbereitet zu sein. Obwohl das Ziel, 0,5 Millionen Autos im Jahr 2020 auszuliefern "schwieriger geworden" sei, halte man daran fest.Die Aktien-Story von Tesla sei wohl noch nicht zu Ende erzählt. "Ein vierter Quartalsgewinn in Folge wäre der Faktor, der Tesla noch fehlt, um sich für eine Aufnahme in den US-Index S&P 500 zu qualifizieren", so jüngst Monika Rosen-Philipp, Chefanalystin im Private Banking der Bank Austria.Trotz eines starken Aufwärtstrends: Das Risiko eines stärkeren Rückschlags werde mit jedem Tag größer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.453,00 EUR +5,84% (23.07.2020, 09:41)