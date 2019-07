Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (19.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viel sei bereits über die Batterie-Produktion von Tesla spekuliert worden. Unter anderem seien im vergangenen Monat Gerüchte aufgekommen, der Elektroautohersteller arbeite in einem Geheimlabor in Kalifornien an der Konstruktion eigener Batteriezellen. Nun verrate ein hochrangiger Politiker ein neues Vorhaben.Tesla habe Interesse an einer Partnerschaft mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL. Ziel sei die Entwicklung eines Batteriewerks für Elektrofahrzeuge in Indonesien. Auch Volkswagen und Daimler würden überlegen, sich an dem Projekt zu beteiligen, habe Luhut Pandjaitan, indonesischer Minister für maritime Angelegenheiten an diesem Freitag vor Journalisten gesagt. Das berichte Bloomberg.Zum Aufgabenbereich des Ministers würden auch die Bereiche Transport, Energie und Rohstoffe gehören. Die Kosten für das Projekt könnten Pandjaitan zufolge bis zu vier Milliarden Dollar betragen. CATL habe bereits eine Milliarde Dollar in Indonesien investiert.Indonesien setze stark auf den Trend zu Elektroautos. Medienberichten zufolge würden unter anderem Hyundai und Toyota insgesamt mehrere Milliarden Dollar in die Produktion vor Ort stecken.Laut Tesla-Chef Elon Musk seien in der Vergangenheit fehlende Batterien für Verzögerungen bei der Auto-Herstellung verantwortlich gewesen. Das Unternehmen dürfte derzeit weder Zeit noch Geld haben, um eine eigene Batterieproduktion auf die Beine zu stellen. Die Zulieferung müsse funktionieren - möglichst zuverlässig und günstig. Ein gemeinsames Werk mit den deutschen Herstellern wäre eine pragmatische Lösung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:226,75 EUR +0,24% (19.07.2019, 14:11)