ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.In einem emotionalen Gespräch mit der "New York Times" spreche Tesla-Chef Elon Musk über das letzte Jahr, das ihm stark zugesetzt habe. Bereits 2017 habe er in einem Gespräch mit dem "Rolling Stone" die Maske fallen lassen und habe sich als verletzlicher Mann mit gebrochenem Herzen gegeben. Beide Interviews würden zeigen: Musk sei psychisch angeschlagen. Das aktuelle Chaos belaste ihn zusätzlich. Die Tesla-Aktie reagiere auf sein Geständnis mit einem Minus von 7%.Investoren müssten sich im Klaren darüber sein, dass Tesla im Vergleich zu anderen Auto-Aktien zum Großteil aus der One-Man-Show Elon Musk bestehe. Sollte sich sein Gesundheitszustand nicht verbessern, dränge sich die Frage auf, ob der Elektropionier einen potenziellen Rücktritt des polarisierenden Chefs verkraften könne, so Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:275,99 Euro -7,91% (17.08.2018, 15:49)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:277,30 Euro -5,98% (17.08.2018, 16:04)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 315,69 -5,89% (17.08.2018, 16:06)