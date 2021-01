ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (29.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern habe mit den Q4-Zahlen die Erwartungen der Analysten verfehlt. Darüber hinaus habe ein vager Ausblick in Sachen Absatz für 2021 für schlechte Stimmung gesorgt. Bemerkenswert sei bei der Vorlage der Zahlen am Mittwoch die Tatsache gewesen, dass Tesla einen wesentlichen Teil seines Ertrags mit dem Handel von Abgaszertifikaten mache, die andere Autobauer benötigen würden, um ihre Emissionsbilanz auszugleichen und so gesetzliche Vorgaben z.B. in Kalifornien oder Europa zu erfüllen. Ohne diese Einkünfte, die sich im vergangenen Jahr auf 1,6 Mrd. und im Schlussquartal auf 401 Mio. USD belaufen hätten, hätte Tesla kein Geld verdient.Die erhoffte positive Überraschung bei den Zahlen sei ausgeblieben. Auch das sonst von Elon Musk sehr ehrgeizig formulierte Jahresziel sorge für keine neuen Impulse für die Tesla-Aktie. Die Bewertung sei aber mit einer Marktkapitalisierung von rund 800 Mrd. USD nach wie vor mehr als üppig. Vor allem auch deshalb, weil immer mehr Elektromobilität-Player - wie jetzt auch Faraday Future - das Börsenspielfeld betreten. Die nächste Unterstützung nach unten warte bei 809 USD. Im Anschluss verlaufe ein Widerstand bei 709 USD. Der Stoppkurs sollte bei 575 Euro platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:675,00 EUR -2,02% (29.01.2021, 10:27)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:679,00 EUR -1,45% (29.01.2021, 10:11)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:835,43 USD -3,32% (28.01.2021, 22:00)