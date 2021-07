NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

687,64 USD +1,52% (30.07.2021, 20:24)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (30.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Tesla pendle seit vier Wochen in einer Range. Die Reaktion auf das neuste Zahlenmaterial sei zunächst verhalten gewesen. Nun komme aber Bewegung in den Kurs und der Titel starte zum Wochenausklang einen neuen Angriff auf den aktuellen Widerstand. Damit werde es jetzt wieder spannend und die Anleger würden besonders diese Marken beachten.Am Montag habe Tesla die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Die Eckdaten seien sehr gut gewesen und Tesla habe Rekordergebnisse erzielt. Die Marktreaktion sei allerdings zunächst verhalten ausgefallen. Zum Wochenausklang sei nun aber Schwung in die Aktie gekommen. Am gestrigen Donnerstag habe der Titel einen neuen Angriff auf den aktuellen Widerstand und obere Range-Kante bei 700 Dollar gestartet. Ausgehend von der Unterstützung durch den GD200 bei 647 Dollar habe sich der Kurs zum Handelsschluss um fast fünf Prozent verteuert.Die ersten Stunden im heutigen US-Handel präsentiere sich die Aktie weiter freundlich und notiere aktuell 1,6 Prozent höher. Damit sei der hartnäckige Widerstand nur noch rund zwei Prozent entfernt. Ein erster Ausbruchsversuch vor zwei Wochen sei zunächst gescheitert. Jetzt sei die Chance auf einen erfolgreichen Ausbruch jedoch besser, da das gute Zahlenmaterial Rückenwind liefere. Zudem sende die Aktie mit dem heutigen Kursplus ein starkes Zeichen, da sie im schwachen Gesamtmarkt relative Stärke beweise.Die aktuelle Kombination aus Rekordergebnissen und der Relativen Stärken beflügle die Aktie zum Wochenausklang. Damit helle sich jetzt die technische Lage weiter auf und die Chancen für einen erfolgreichen Ausbruch seien deutlich gestiegen. Gelingt der Break-out, wird ein neues Kaufsignal ausgelöst und die Tesla-Aktie dürfte erst so richtig Gas geben, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:576,10 EUR +1,12% (30.07.2021, 20:39)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:580,40 EUR +1,72% (30.07.2021, 17:35)