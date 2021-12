Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

916,00 EUR -2,66% (09.12.2021, 18:43)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

918,10 EUR -0,58% (09.12.2021, 17:38)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.030,70 USD -3,58% (09.12.2021, 18:29)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe nach der scharfen Korrektur der Tech-Werte wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Nachdem zu Wochenbeginn die UBS ihr Kursziel nach oben revidiert habe, sei New Street Research gefolgt."Software ist das nächste Schlachtfeld in der globalen Autoindustrie, und kein anderer Autohersteller ist näher dran, vollständig autonomes Fahren für den täglichen Gebrauch zu monetarisieren, und die Skalierbarkeit von Teslas Technologie schafft unserer Ansicht nach die größte softwaregesteuerte Umsatzchance in der Branche", so UBS-Analyst, Patrick Hummel, in seiner neuesten Studie. Sein Kursziel für die Tesla-Aktie habe er von 750 auf 1.000 Dollar nach oben geschraubt.Auch New Street Research-Analyst, Pierre Ferragu, bleibe bullish für Tesla. Der Experte habe sein Kursziel auf 1.580 Dollar angehoben. Pierre Ferragu gehe davon aus, dass der Elektroautohersteller die Schätzungen der Auslieferungen im vierten Quartal übertreffen werde. Ferragu erwarte, dass Tesla zwischen 280.000 und 285.000 gegenüber den von Bloomberg erstellten Schätzungen von 262.000 Elektroautos ausliefern werde.Die Investoren würden Tesla einen Börsenwert von 1,1 Billionen Dollar spendieren. Verglichen mit der Konkurrenz sei das extrem sportlich. GM ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM ) komme auf rund 75 Milliarden Dollar, XPeng auf 49 Milliarden Dollar. Die Börsianer störe das jedoch wenig. Jede Korrektur werde zum Neueinstieg genutzt.