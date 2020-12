WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (09.12.2020/ac/a/n)







Die Aktie von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) eröffnete am Mittwoch höher und könnte die Dezember-Rally fortsetzen, um die 161,8%-Fibonacci-Extension der Korrektur aus der ersten Septemberhälfte zu erreichen, so die Experten von XTB.Tesla plane die dritte Kapitalerhöhung im laufenden Jahr und könnte durch die Ausgabe neuer Papiere bis zu 5 Milliarden US-Dollar einnehmen. Am Dienstag habe es einige technische Warnsignale gegeben: Starke Gewinnmitnahmen und eine Divergenz zwischen RSI und Kursverlauf. Um eine Umkehr zu bestätigen, müsse die 70er-Marke durchbrochen werden. Bei zunehmendem Verkaufsdruck könnte das Verhalten am Bereich um die 500 Euro entscheidend sein.