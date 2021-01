NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

845,00 USD -1,10% (14.01.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie: A1CX3T

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie: TL0

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie: TSLA

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (15.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die US-Verkehsbehörde NHTSA habe den US-Elektroautobauer wegen Sicherheitsrisiken zu einem größeren Rückruf aufgefordert. Betroffen seien rund 158.000 von Teslas älteren Modellen S und X mit Baujahren von 2012 bis 2018, wie am Donnerstag aus einem Schreiben der Aufsicht an den Hersteller hervorgegangen sei. Konkret gehe es demnach um Speicherplatz-Probleme bei bestimmten Computerchips, die zu Ausfällen des zentralen Touchscreen-Bildschirms führen könnten, über den diverse Fahrzeugfunktionen bedient würden. Die Behörde habe etwa vor Beeinträchtigungen der Rückfahrkamera oder des Fahrassistenzprogramms gewarnt. Tesla habe sich zunächst nicht geäußert.Das sollte für Tesla sowie für die Aktie keine große Sache sein. Weitaus spannender sei die Nachricht gewesen, dass Elon Musk wohl den nächsten Wachstumsmarkt im Blick habe. Vor kurzem habe der US-Konzern die Firma Tesla India Motors and Energy Private Limited als Niederlassung in Bangalore beim zuständigen Ministerium registriert, wie ein entsprechender Eintrag auf dessen Internetseite zeige. Indiens Verkehrsminister Nitin Gadkari habe unlängst gesagt, Tesla wolle 2021 beginnen, seine Fahrzeuge in Indien zu verkaufen und erwäge bei entsprechender Nachfrage, in dem Land zu produzieren. Solle heißen: Tesla werde seine nächste Gigafactory möglicherweise in Indien hochziehen. Dazu brauche Musk aber Modelle, die sich an der indischen Käuferschicht orientiere. Sprich: Tesla brauche einen preiswerten Kleinwagen.Tesla sei der First Mover in Sachen Elektromobilität, Software, Autonomes Fahren etc. In Rekordtempo ziehe Musk mit seinem Team eine Gigafactory nach der anderen hoch. Ein Börsenwert von über 800 Nrd. USD sei aber nach wie vor weit überzogen. Allen voran deshalb, weil immer mehr Anbieter mit guten Produkten im Markt für Elektroautos vordringen würden, wie z.B. Nio, Xpeng und jetzt auch Lucid Motors!Es bleibe dabei: Nach wie vor sei die Tesla-Aktie überhitzt. Werde die Marke von 884 USD genommen, sei der Weg nach oben frei. Nach unten warte eine Unterstützung bei 807 USD. Der Stopp sollte bei 650 USD platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:700,80 EUR +0,94% (15.01.2021, 09:08)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:704,00 EUR +1,87% (14.01.2021, 17:35)