XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

959,30 EUR +4,50% (21.04.2022, 11:01)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

977,20 USD -4,96% (20.04.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Trotz globaler Lieferkettenprobleme und coronabedingter Produktionsstörungen in China habe der US-Elektroautobauer zu Jahresbeginn neue Rekorde bei Gewinn und Erlösen erreicht. Ungeachtet der starken Zahlen habe Tesla im Geschäftsbericht vor anhaltenden Schwierigkeiten gewarnt. Die weltweiten Lieferkettenprobleme dürften auch im restlichen Jahresverlauf anhalten, habe das Unternehmen im Brief an die Aktionäre erklärt. Im vergangenen Vierteljahr habe Tesla aufgrund eines Covid-Lockdowns in China zusätzlich unter Produktionsausfällen seiner Autofabrik in Schanghai gelitten. Der Betrieb dort sei mittlerweile wieder angelaufen, doch die Situation müsse weiter genauestens beobachtet werden, habe Tesla nun mitgeteilt.Als lukratives Geschäft habe sich für das Unternehmen abermals der Handel mit Verschmutzungsrechten erwiesen, die andere Autobauer benötigen würden, um ihre Emissionsbilanz aufzubessern. Im Auftaktquartal habe Tesla damit 679 Mio. USD umgesetzt - mehr als doppelt so viel wie im vorherigen Vierteljahr. Teslas Bitcoin-Bestand sei unverändert geblieben und sei zuletzt mit einem Wert von 1,26 Mrd. USD bilanziert worden. Tesla habe vergangenes Jahr 1,5 Mrd. USD in Bitcoins investiert, wenig später jedoch wieder einen Teil davon verkauft."Der Aktionär" habe die Tesla-Aktie im Februar bei 730 Euro erneut zum Kauf empfohlen. Das Anlegermagazin bleibe weiter zuversichtlich und empfehle die Gewinne laufen zu lassen. Der vor Kurzem angedeutete Aktiensplit könnte für zusätzliche Fantasie sorgen. Ein Stopp bei 800 Euro sichere die Gewinne ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:958,40 EUR +6,55% (21.04.2022, 11:15)