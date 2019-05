Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Heusinger von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die letzten Zahlen von Tesla seien eine Katastrophe gewesen. Der Verlust sei mit 700 Millionen Dollar deutlich höher ausgefallen als erwartet. Aber weder das, noch die kräftige Kapitalerhöhung hätten die Anleger abschrecken können. Ganz im Gegenteil: Die Aktie sei sogar nach oben gedreht. Doch die neuen Querelen im Handelsstreit könnte Tesla teuer zu stehen kommen.Der Elektrobrummi, das neue Model Y und besonders die Expansion nach China würden viel Geld verschlingen. Laut "Reuters" solle allein die Gigafactory in Shanghai rund zwei Milliarden Dollar kosten. Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley sehe die jüngste Kapitalerhöhung daher nur als Brückenfinanzierung. Seiner Meinung nach müsse Tesla spätestens nächstes Jahr mit der Produktion von günstigen Elektroflitzern in China beginnen. Hierbei stünden das Model Y und Model 3 im Fokus, da die anderen Tesla Modelle mit einer sinkenden Nachfrage zu kämpfen hätten. Es hänge für Tesla also viel, wenn nicht alles, von der Gigafactory Shanghai ab.Bislang spiele Tesla auf dem chinesischen Markt für Elektroautos nur eine untergeordnete Rolle. Die gegenseitigen Strafzölle hätten Tesla-Fahrzeuge in China deutlich teurer und damit unattraktiver werden lassen. Sollte Xi Jinping auf die Provokationen Trumps ebenfalls mit höheren Zöllen reagieren, dürften die Absatzzahlen weiter zurückgehen.Die Tesla-Aktie bleibe etwas für echte Fans und eine Wette auf die Mobilität der Zukunft. Technisch gesehen befinde sich die Aktie in keiner guten Lage. Der kurzfristige Abwärtstrend sei intakt. Zuletzt habe die Aktie am unteren Ende der langfristigen Seitwärtsrange zwischen 390,00 und 240,00 US-Dollar notiert.Anleger sollten an der Seitenlinie abwarten, so Jan Heusinger von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:215,90 Euro +0,98% (10.05.2019, 12:05)