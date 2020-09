Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

386,68 USD -8,85% (23.09.2020, 20:06)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns gerate im Tagesverlauf immer stärker unter Druck. Erst sei es die Enttäuschung über die ausbleibenden Sensationen beim "Battery Day" gewesen, mittlerweile gebe es neue Problemfelder. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, dass Tesla vom einem kompletten Netzwerkausfall betroffen sei und Tesla-Fahrer keine Verbindung zum Fahrzeug über die mobile App herstellen könnten. Laut Bloomberg seien hunderte Beschwerden auf der Seite DownDetector.com eingegangen. Dem Bericht zufolge sei auch der Kundenservice des Konzerns nicht erreichbar.Darüber hinaus berichte Bloomberg, dass Tesla am Montag eine Klage vor dem US-Handelsgericht in New York eingereicht habe, um die US-Regierung daran zu hindern, Zölle auf Teile zu erheben, die der kalifornische Elektroautohersteller aus China importiere. Tesla fordere eine Anordnung, in der die Zölle für rechtswidrig erkläre und die bereits gezahlten Beträge mit Zinsen zurückerstattet würden. Tesla müsse Zölle von 25% auf Computer und Displays zahlen, die im Model 3 verbaut würden.Der Kurseinbruch bei Tesla habe sich nach den Tweets von Elon Musk bereits etwas angedeutet. Nachdem große Überraschungen zum "Battery Day" ausgeblieben seien, habe man mit schwächeren Kursen rechnen müssen. Dass die Technik ausgerechnet heute auszufallen scheine und sich der Konzern mit der Trump-Regierung anlege, komme belastend hinzu. Vor diesem Hintergrund empfehle es sich, an der Seitenlinie zu warten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2020)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:327,55 EUR -9,44% (23.09.2020, 20:21)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:333,95 EUR -7,25% (23.09.2020, 17:35)