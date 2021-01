NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

880,00 USD +4,03% (25.01.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (26.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern wolle in seiner geplanten Batteriezellenfabrik in Grünheide bei Berlin laut Insidern eine Massenproduktion mit neuer Technologie aufbauen. In der Fabrik solle nach Angaben aus Branchenkreisen vom Montag ein neuer Zelltyp produziert werden, der sechsmal mehr Leistung habe. Geplant sei die Herstellung von Trockenelektroden, die mit deutlich weniger Flächenverbrauch und Energieaufwand auskämen. Der Baubeginn für die Batteriefabrik sei bisher offen - die Vorbereitungen würden laufen.Die Reichweite der Fahrzeuge solle mit dem neuen Zelltyp um 16% pro Fahrzeug im Vergleich zu den bisherigen Zellen verlängert werden können. Dabei sollten den Branchenkreisen zufolge insgesamt deutlich weniger Zellen ins Fahrzeug gebaut werden, aber wegen der höheren Leistungsfähigkeit erhöhe sich die Reichweite. Zunächst solle das Model Y in Grünheide mit den dort gefertigten Batterien beliefert werden, perspektivisch sollten sie u.a. auch in Lkw eingesetzt werden."Die von Elon Musk vorgestellte 4680 Zellen und die weiter beim Battery Day angekündigten Verbesserungen sind gut, aber eben "nur" kontinuierliche Verbesserungen. QuantumScape, Toyota oder Samsung wären Game-Changer mit Solid State Zellen, wenn es klappt. Deutlich weniger Gewicht bei gleicher Leistung, bessere Kosten, höhere Reichweiten, schnellere Ladezeit, höhere Zyklenzahl - sprich Lebensdauer", sagt Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem "Aktionär".Die Tesla-Aktie habe nach einer kurzen Atempause bereits wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Die Bewertung sei mit einem Börsenwert von 809 Mrd. USD nach wie vor mehr als üppig. Anleger sollten investiert bleiben. Tesla müsse aber am Mittwoch bei der Vorlage der endgültigen Zahlen für das vierte Quartal schon sehr überzeugen, um neue Impulse für die Aktie zu liefern. Die Tesla-Aktie sei eine Halteposition. Der Stoppkurs sollte bei 575 Euro platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:724,10 EUR -0,19% (26.01.2021, 09:11)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:716,60 EUR +4,83% (25.01.2021, 17:41)