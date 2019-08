Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Hätten Tesla - und damit alle Fahrer und Aktionäre - ein ernstzunehmendes Problem, das zu allem Überfluss auch noch versucht werde vom Unternehmen zu vertuschen? Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) nehme den US-Elektroautobauer jetzt aufs Korn. Im Fokus der Ermittlungen: Der Autopilot, der autonomes Fahren möglich mache, aber offenbar als unterschätztes Sicherheitsrisiko wahrgenommen werde.Stelle sich heraus, dass die NHTSA eine offizielle Untersuchung zu Todesfällen unter Einsatz der Autopilot-Funktion von Tesla einleite, könnte das weitere Fragen aufwerfen. Etwa, warum Tesla nicht bereits im Vorfeld alle für die Untersuchung notwendigen Unterlagen eingereicht respektive zur Verfügung gestellt habe. Noch zeige sich die Tesla-Aktie relativ unbeeindruckt von der Entwicklung, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:208,15 Euro -0,53% (12.08.2019, 14:22)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:207,50 Euro -1,12% (12.08.2019, 14:48)