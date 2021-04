Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

616,50 EUR -0,08% (16.04.2021, 13:37)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

616,30 EUR +1,02% (16.04.2021, 13:23)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

738,85 USD +0,90% (15.04.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla baue derzeit nicht nur in Grünheide bei Berlin eine neue Giga-Fabrik. Auch in Texas entstehe eine Giga Factory. Konzernchef Elon Musk habe kürzlich die Baustelle in Berlin besucht und sei nun auch bei Austin aufgetaucht. Dabei sei der Firmenchef im Cybertruck vorgefahren. Einige Stücke des ungewöhnlichen Fahrzeugs sollten noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.Ende Januar sei Tesla-CEO Elon Musk noch skeptisch gewesen. Doch die Vorbereitungen für den Stahl-Pickup scheinen schon intensiv zu laufen, so TeslaMag kürzlich. Gerüchteweise solle Tesla schon im Juni mit der Pilot-Produktion von Cybertrucks beginnen. Morgan Stanley rechne sogar damit, dass in diesem Jahr noch 1.000 Stück davon entstehen könnten. Er solle neben Model Y und Semi in der neuen Fabrik nahe Austin produziert werden. Musk selbst habe sich zuletzt skeptisch geäußert, dass die Auslieferung noch im laufenden Jahr beginne.Offiziell sei von Tesla noch nicht bekannt gegeben worden, wann und wieviel der Pickups produziert würden. Derzeit existiere wohl nur ein einziger Cybertruck, der seit der Vorstellung Ende 2019 in der Öffentlichkeit immer wieder auftauche. Gerade habe Musk die Baustelle in Texas besucht - mit einem Cybertruck.Das sei am Donnerstag zuerst Beobachtern auf Reddit aufgefallen, die begeistert Bilder von dem Stahl-Koloss auf sandigem Boden vor den Stahl-Gerippen für die neueste Tesla-Fabrik veröffentlicht hätten, schreibe TeslaMag. Tesla New York habe dazu ein kleines Video getwittert.Abgesehen von dem speziellen Cybertruck stünden kurzfristig deutlich wichtigere Themen an. So werde Tesla in zehn Tagen die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2021 veröffentlichen. Nach Börsenschluss am Montag, 26. April, würden alle Augen auf die Quartalszahlen gerichtet sein.Die Schweizer Großbank UBS habe die Aktie des Elektroauto-Herstellers gerade auf "neutral" belassen. Das Kursziel liege bei 730 Dollar. Tesla habe bereits einen Rekordabsatz berichtet, könnte in puncto Bruttomarge aber die Erwartungen knapp verfehlt haben, habe Analyst Patrick Hummel in einer aktuellen Branchenstudie geschrieben.Investment-Superstar Cathie Wood habe als langfristiges Tesla-Kursziel bis 2025 kürzlich 3.000 Dollar ausgegeben, jedoch einige Tesla-Aktien aus ihrem Bestand verkauft. In ihren Fonds Ark Fintech Innovation ETF und Ark Next Generation Internet ETF habe sie die Tesla-Position um insgesamt 178 Millionen Dollar verringert. Im Ark Innovation ETF bleibe Tesla derweil mit rund 11 Prozent Anteil Schwergewicht.Der Tesla-Aktie habe der Teilverkauf nicht nachhaltig geschadet. Der Kurs habe sich zuletzt weiter von seiner Korrektur im Februar/März erholt und halte sich über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.Auf dem reduzierten Niveau ist die Tesla-Aktie durchaus wieder kaufenswert, so Martin Mrowka. "Der Aktionär" sieht für die deutsche Notierung ein Kursziel von 700 Euro. Aktuell stehe Tesla bei 614 Euro. (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link