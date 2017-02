Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 273,51 -1,40% (22.02.2017, 22:14)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (23.02.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Zwei Szenarien für Tesla - Heute ist ein spannender Tag! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gestern habe Tesla Motors die Zahlen zum 4. Quartal veröffentlicht. Wie erwartet habe Tesla Motors einen Verlust ausgewiesen. Laut dem Aktienprofi seien die Zahlen aber Nebensache gewesen. Entscheidend seien nähere Informationen zum Model 3 gewesen. Tesla Motors habe bestätigt, dass im Sommer die Vorproduktion beginne und im 4. Quartal sollten bis zu 5.000 Autos pro Woche produziert werden. Das benötigte Geld sei auch da, wenngleich Elon Musk gesagt habe, dass er über eine Kapitalerhöhung zumindest nachdenke, weil man da einen gewissen Puffer habe, um eventuell mehr Kosten abzufedern.Insgesamt sei bei Tesla Motors alles im grünen Bereich. Die Tesla Motors-Aktie habe auf die Nachrichten positiv reagiert. Was die weitere Entwicklung der Tesla Motors-Aktie angehe, laute die Frage, was heute passiere, wenn die US-Börsen aufmachen würden. Es seien laut dem Börsenexperten zwei Szenarien denkbar: Aufgrund des Anstiegs könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen. Andererseits habe es schon im Vorfeld der Zahlen viele Leerverkäufer gegeben, die auf dem falschen Fuß erwischt worden seien. Es sei möglich, dass sie sich eindecken müssten und dann könnte die Tesla Motors-Aktie sogar nach oben durchschießen und ein neues Allzeithoch machen.Beide Szenarien sind möglich und heute wird auf jeden Fall ein spannender Tag für Tesla Motors sein, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2017)Börsenplätze Tesla Motors-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:264,45 Euro +2,01% (23.02.2017, 12:48)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:264,55 Euro +2,06% (23.02.2017, 13:01)