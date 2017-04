Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

298,70 USD +1,25% (06.04.2017, 22:00)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (07.04.2017/ac/a/n)



Münster (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektrofahrzeugbauers Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla gehöre zu den Titeln, die eigentlich immer viel zu teuer seien, aber trotzdem nicht einbrechen würden. Im Gegenteil, der Pionier der Elektromobilität habe performancetechnisch zuletzt überzeugen können. Die Unternehmenspläne und die Bewertung seien mit einer Prise Wahnsinn gewürzt.Das Unternehmen wachse, und das ziemlich dynamisch. Der Fahrzeugabsatz habe in Q1 um fast 70 Prozent zum Vorjahr auf mehr als 25 Tsd. Stück zugelegt. Der nächste große Schub solle mit dem Model 3, dem ersten Mittelklassewagen, kommen. Auf Basis der hohen Vorbestellungen würden Analysten im Konsens ein weiteres kräftiges Umsatzwachstum von Tesla erwarten. Für dieses Jahr seien 11,5 Mrd. US-Dollar veranschlagt, für 2018 bereits 19,7 Mrd. US-Dollar.Dann solle der Elektroautobauer mit EPS von 0,66 US-Dollar in die Gewinnzone vorfahren. Bis 2020 werde eine weitere Ergebnisvervielfachung auf 10,28 US-Dollar je Aktie unterstellt. Daraus errechne sich bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 49,5 Mrd. US-Dollar freilich immer noch ein KGV von fast 30.Börsenplätze Tesla Motors-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:279,80 EUR -1,11% (07.04.2017, 15:02)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:279,77 EUR -0,32% (07.04.2017, 15:14)